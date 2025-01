Putin e Lula conversam por telefone sobre negociar o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia

Presidente da Rússia, Vladimir Putin demonstrou interesse em buscar um acordo pelo fim da guerra com a Ucrânia mediado pelo grupo de países Amigos da Paz — liderado por Brasil e China. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva , propôs a negociação durante conversa por telefone com o russo nesta segunda-feira (27).

"Putin agradeceu a contribuição de atores como o Brasil para a busca de uma solução para o conflito na Ucrânia e demonstrou interesse pelos trabalhos do Grupo de Amigos da Paz, lançado pelo Brasil e pela China na ONU em setembro passado. Os dois mandatários acordaram seguir em permanente contato sobre esse tema", diz nota divulgada pelo Palácio do Planalto, que deu mais detalhes sobre a conversa.

Lula na Rússia

O presidente da República indicou a Putin que quer comparecer à comemoração do Dia da Vitória, em 9 de maio. Trata-se da data em que os russos celebram o triunfo sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. A capitulação do regime de Adolf Hitler marcou o fim do conflito na Europa — mas a guerra continuou no Oceano Pacífico até os Estados Unidos derrotarem o Japão.