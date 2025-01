Literatura proibida sai da clandestinidade nas livrarias de Damasco

Romances que relatam a provação de prisioneiros políticos convivem com textos de teologia islâmica radical: a literatura clandestina que costumava ser comercializada às escondidas é exibida livremente nas livrarias de Damasco.

Amr al Laham, um estudante de 25 anos, encontrou um livro que procurava há muito tempo, Al Maabar (A Passagem), no qual a guerra em Aleppo é narrada a partir de uma passagem de fronteira que ligava os bairros do leste da cidade, controlados por rebeldes armados, aos bairros do oeste, controlados pelo governo.

Passeando com seu irmão pelas livrarias próximas à Universidade de Damasco, ela conseguiu comprar livros que antes eram proibidos.

"Se eu tivesse perguntado sobre um livro há 60 dias, eu teria desaparecido e acabado na prisão", disse o jovem.

"Antes, tínhamos medo de que os serviços de inteligência nos rotulassem como sufistas, salafistas ou esquerdistas por causa de alguma compra".

A queda de Bashar al-Assad em 8 de dezembro por uma coalizão de grupos armados liderados por islamistas encerrou meio século de reinado absolutista do clã familiar.

Qualquer dissidência foi impiedosamente reprimida, as liberdades públicas foram amordaçadas pelas agências de segurança que aterrorizavam a população e torturavam os oponentes detidos.

Para muitos sírios, persistem as preocupações com o futuro, que eles esperam que seja democrático.

Enquanto isso, o presente de Damasco está livre da segurança onipresente em cada esquina, em um país dilacerado pela guerra civil desde 2011.

Nas paredes ao longo das calçadas ou nas lojas, títulos anteriormente disponíveis apenas em versões piratas ou na Internet estão reaparecendo.

Há "A casa da minha tia" - uma expressão do dialeto sírio que significa prisão -, um romance do iraquiano Ahmed Khairi Alomari, ou "A concha", do sírio Mustafa Khalifa, que narra os anos de detenção de um ateu confundido com um islamista radical na prisão de Tadmor.

"A literatura na prisão era totalmente proibida", disse o livreiro Abu Yamen, que está na casa dos 50 anos. "Antes, as pessoas não se atreviam a perguntar, elas sabiam qual era sua posição", disse ele.

O proprietário de uma editora de prestígio concordou em falar sobre os altos e baixos do negócio sob condição de anonimato.

Desde a década de 1980, ele retirou todas as obras políticas de seu catálogo, com exceção de alguns ensaios "de pensamento político muito geral, que não tratam de uma região ou país em particular".

"Apesar disso, os serviços de segurança nos convocavam para nos interrogar sobre nosso trabalho e nossas vendas, quem tinha vindo nos ver, o que tinham comprado, o que o público estava pedindo", lembrou ele.

"Quando se tratava de literatura, eles eram os mais incultos", brincou o editor, contando a história de um pesquisador que exigiu que Ibn Taymiyya, uma figura central do fundamentalismo sunita que morreu no século XIV, fosse convocado no dia seguinte.

Nas prateleiras na entrada de sua livraria, Abdel Rahman Suruji organizou livros encadernados em couro, com seus títulos caligrafados em letras douradas: escritos por Ibn Qayyim al-Jawaziyya, teólogo muçulmano da Idade Média e ideólogo do salafismo, ou Sayyed Qotb, um dos principais teóricos da Irmandade Muçulmana e inspiração para esse movimento radical.

"Todos esses livros foram proibidos, nós os vendíamos em segredo, apenas para pessoas de nossa confiança", disse à AFP o livreiro de 62 anos.

Hoje ele se alegra com a "grande demanda". Seus novos clientes incluem moradores de Damasco, sírios que retornam do exterior e outros de antigos redutos rebeldes no norte.