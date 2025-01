Líderes de extrema direita europeus se reunirão em Madri em fevereiro

O partido de extrema direita Vox, da Espanha, anunciou nesta segunda-feira (27) uma reunião em Madri, nos dias 7 e 8 de fevereiro, dos líderes do grupo Patriotas pela Europa do Parlamento Europeu, que inclui figuras como a francesa Marine Le Pen e o húngaro Viktor Orban.

"Nos dias 7 e 8 de fevereiro, Madri receberá os principais líderes do patriotismo europeu", disse o Vox em um comunicado, referindo-se ao nome do bloco de extrema direita do Parlamento Europeu do qual faz parte.