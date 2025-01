Lançamento de criptomoedas de Trump gera críticas no setor

As criptomoedas lançadas por Donald e Melania Trump irritaram nomes do setor das criptos e geraram suspeitas de uso da Presidência para obter benefícios econômicos.

As novas criptomoedas são "meme coins", tokens digitais usados para capitalizar o entusiasmo em torno de uma pessoa ou fenômeno viral.

O valor das duas "meme coins" oscilou fortemente desde seu lançamento, com a $Trump valendo cerca de 40 dólares (R$ 238,6, na cotação atual) cada uma para um total em circulação de cerca de 9 bilhões de dólares (R$ 53,7 bilhões).

"Estas 'meme coin' representam o pior do [mundo] cripto", afirmou Maxine Waters, congressista democrata e membro do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara de Representantes.

Na indústria, alguns acreditam que este movimento prejudica a reputação do setor, que busca se levantar após escândalos e bancarrotas recentes.

"Alguns no mundo cripto reagem com horror", acrescentou a cética das criptomoedas Molly White. "Embora esperassem que a administração Trump fosse favorável às criptos, não previram que a família Trump utilizaria parte dos piores aspectos do ecossistema para eles próprios enriquecerem", acrescentou.