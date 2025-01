Justin Baldoni processa Blake Lively e Ryan Reynolds em US$ 400 milhões por difamação e extorsão

O coprotagonista e diretor do filme "É Assim Que Acaba", Justin Baldoni, processou nesta quinta-feira (16) sua colega de elenco Blake Lively e o marido dela, Ryan Reynolds, por difamação e extorsão.

O ator, de 40 anos, apresentou uma queixa em um tribunal de Nova York contra Blake Lively, Ryan Reynolds, sua representante, Leslie Sloane, e a empresa de relações públicas, alegando que a atriz, de 37 anos, tomou medidas para assumir o controle do filme.

No final de dezembro, a atriz entrou com uma ação contra Baldoni e o produtor do filme, Jamey Heath, por assédio sexual e difamação.