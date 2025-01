Justiça sul-coreana analisa pedido para prolongar prisão de Yoon

O presidente destituído da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, compareceu neste sábado (18) a uma audiência judicial que deve decidir se estenderá sua detenção como parte de uma investigação sobre sua imposição da lei marcial em dezembro.

O líder conservador mergulhou o país em uma grave crise ao impor a lei marcial por algumas horas. A atitude incomum levou os legisladores a suspender Yoon de suas funções, tornando-se o primeiro presidente a ser preso no cargo.

Investigado por insurreição, crime punível com pena de morte, Yoon também enfrenta um processo judicial no Tribunal Constitucional, que deve ratificar ou rejeitar o pedido de impeachment aprovado pelos deputados.

Protegido por sua guarda presidencial e centenas de apoiadores que cercaram sua residência em Seul, Yoon resistiu à prisão por semanas. Quando foi capturado, ele inicialmente se recusou a fazer declarações e cooperar com os investigadores, por considerar sua prisão ilegal.

No entanto, ele decidiu comparecer ao tribunal neste sábado "com a intenção de restaurar sua honra", disse seu advogado, Yoon Kab-keun, à AFP antes da audiência.

Um porta-voz do tribunal confirmou posteriormente que a audiência havia começado, com o presidente destituído no tribunal.