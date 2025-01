Juiz boliviano ordena prisão de Evo Morales por suposto tráfico de menor

O Ministério Público, que acusou formalmente Morales pelo crime de tráfico de pessoas , já havia intimado o ex-presidente em outubro de 2024, durante a fase de investigação, para que ele fosse depor em uma sede do MP.

O juiz, no entanto, rejeitou esses documentos. Segundo Gutiérrez, os diagnósticos apresentados pela defesa e avaliados pelo magistrado "não são impedimentos jurídicos válidos" que justifiquem a ausência do ex-presidente.

Sob proteção

De acordo com o Ministério Público, Morales começou um relacionamento com uma jovem de 15 anos em 2015, quando ele era presidente, e os pais dela consentiram na união em troca de benefícios. O relacionamento resultou no nascimento de uma filha um ano depois.