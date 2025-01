Jornalista é retirado à força de entrevista após criticar secretário dos EUA por política em Gaza

O jornalista independente americano Sam Husseini foi retirado à força da coletiva de imprensa de despedida do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, realizada na quinta-feira (16).

O chefe da diplomacia do governo Joe Biden falava sobre a aprovação do acordo de cessar-fogo em Gaza quando a confusão começou. Jornalistas críticos do apoio dos EUA a Israel, como Husseini, interromperam repetidamente a entrevista.