Itamaraty convoca responsável por negócios da embaixada dos EUA em Brasília para prestar esclarecimentos sobre deportações

A secretária de Comunidades Brasileiras no Exterior e Assuntos Consulares e Jurídicos do Itamaraty, Márcia Loureiro, se reuniu nesta segunda-feira (27) com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Gabriel Escobar . A chanceler solicitou esclarecimento sobre o tratamento prestado aos brasileiros deportados .

De acordo com os interlocutores da pauta, Loureiro reforçou o posicionamento do governo brasileiro, que considera o tratamento com os repatriados como "inaceitável", segundo informações do Globo.