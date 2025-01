Itália retoma envio de migrantes para Albânia por acordo sob análise judicial

Dezenas de migrantes chegaram à Albânia na manhã desta terça-feira (28), depois que a Itália retomou a transferência de demandantes de asilo para o país vizinho com base em um polêmico programa que está sendo analisado pela Justiça.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, assinou um acordo em novembro de 2023 com seu homólogo albanês, Edi Rama, para processar alguns migrantes resgatados pelas autoridades italianas no Mediterrâneo.

Os centros de abrigo começaram a operar em outubro, mas a Justiça se pronunciou contra a detenção dos dois primeiros grupos transferidos para os locais. As pessoas foram devolvidas à Itália.

Os juízes que bloquearam a primeira transferência de migrantes mencionaram uma decisão recente do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) segundo a qual os países da UE só podem designar países inteiros como seguros, não partes de países.

A lista italiana inclui países com algumas áreas designadas como inseguras.

Os juízes, no entanto, decidiram contra um segundo grupo de migrantes transferidos, que incluía sete homens do Egito e de Bangladesh, alegando que precisavam de esclarecimentos do TJUE.