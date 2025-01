Israel não vai prosseguir com o cessar-fogo até receber lista dos reféns que serão libertados pelo Hamas, diz Netanyahu

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Oded Balilty / POOL / AFP / POOL / AFP

Horas antes do cessar-fogo entrar em vigor, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que Israel não vai prosseguir com o acordo até receber uma lista dos 33 reféns que serão libertados pelo Hamas. As informações são do g1.

"Não avançaremos com o acordo até recebermos a lista de reféns que serão libertados, conforme acordado. Israel não tolerará violações do acordo. A única responsabilidade é do Hamas", disse Netanyahu em nota neste sábado (18).

Na noite de sexta-feira (17), Israel aprovou o acordo para cessar-fogo com Hamas na Faixa de Gaza. A medida ocorreu após votação do Conselho de Ministros, com 24 votos a favor e oito contrários.

Segundo Netanyahu, o acordo para liberar reféns foi feito em conjunto com as administrações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o sucessor dele, Donald Trump, que toma posse na segunda-feira (20), além de representantes ao Oriente Médio.

O primeiro-ministro israelense também afirmou, em discurso televisionado, que Israel se reserva "ao direito de retomar a guerra" contra o Hamas com o apoio dos Estados Unidos.

Quais são as fases do acordo

O acordo envolve a trégua nos conflitos e a libertação de reféns e prisioneiros. São três fases:

Primeira fase

Terá 42 dias de duração e prevê:

Libertação gradual de 33 reféns capturados em Israel ao longo de um período de seis semanas , incluindo mulheres, crianças, idosos e civis feridos. Entre eles estariam cinco soldados israelenses.

, incluindo mulheres, crianças, idosos e civis feridos. Entre eles estariam cinco soldados israelenses. Em troca, serão liberados 50 prisioneiros palestinos , incluindo 30 terroristas condenados que estão cumprindo penas perpétuas;

, incluindo 30 terroristas condenados que estão cumprindo penas perpétuas; Ao final da primeira fase, todos os reféns civis – vivos ou mortos – terão sido libertados;

Forças israelenses se retirariam dos centros populacionais de Gaza

dos centros populacionais de Gaza Palestinos seriam autorizados a começar a retornar para suas casas no norte do enclave;

Está previsto, ainda, um aumento na ajuda humanitária, com cerca de 600 caminhões entrando a cada dia no local.

Segunda fase

Os detalhes ainda devem ser negociados durante a primeira fase .

. Acordo não inclui garantias por escrito de que o cessar-fogo continuará até que um novo compromisso seja alcançado, sinalizando que Israel poderia retomar sua campanha militar após o término da primeira fase.

Terceira fase