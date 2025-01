Israel amplia lista inicial e diz que 737 prisioneiros serão libertados na primeira fase do cessar-fogo

Ainda que antes tenha divulgado uma lista inicial com apenas 95 nomes, o governo de Israel afirma que 737 prisioneiros e detentos serão libertados como parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, aprovado na noite de sexta-feira (17) .

A relação ampliada, publicada em informe no site do Ministério da Justiça de Israel, inclui homens, mulheres e crianças que devem ser libertados a partir deste domingo (19). As informações são do jornal O Globo.