Indicados ao futuro gabinete de Trump começam a chegar ao Capitólio para a posse

Nomes indicados para o gabinete do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, começam a chegar ao Capitólio, a sede do legislativo norte-americano, para a posse do republicano. Há pouco, o indicado a secretário de Estado, Marco Rubio, desembarcou de um ônibus em frente ao edifício, assim como a indicada a procuradora-geral, Pam Bondi.