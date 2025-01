Incêndio em hotel na Turquia deixa ao menos 66 mortos e 51 feridos

Um incêndio atingiu um hotel de 12 andares em uma popular estação de esqui no noroeste da Turquia na manhã desta terça-feira (21) durante um feriado escolar, matando pelo menos 66 pessoas - pelo menos duas delas quando pularam do prédio para escapar das chamas, disseram autoridades.

Pelo menos 51 pessoas também ficaram feridas no incêndio no hotel Grand Kartal em Kartalkaya, nas montanhas Koroglu, na província de Bolu, cerca de 300 quilômetros a leste de Istambul, disse o ministro do Interior, Ali Yerlikaya. O incêndio ocorreu perto do início das férias de inverno de duas semanas para as escolas, quando os hotéis da região estão lotados.