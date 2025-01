Incêndio em hotel na Turquia deixa 78 mortos, segundo balanço definitivo

O incêndio que devastou um hotel em uma estação de esqui no centro da Turquia na terça-feira deixou 78 mortos, segundo o número final divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Justiça, após a conclusão da identificação das vítimas.

Famílias inteiras morreram no incêndio no hotel Grand Kartal em Kartalkaya, que começou pouco antes das 3h30 locais, disseram as autoridades.