Imigração, taxas de importação e perdão a invasores do Capitólio: os primeiros decretos que Donald Trump assinará ao tomar posse

Donald Trump promete cumprir com a promessa de deportar imigrantes em massa. Kamil Krzaczynski / AFP

Donald Trump planeja, tão logo seja empossado 47º presidente dos Estados Unidos, assinar mais de cem decretos, em uma campanha de choque nas políticas de segurança de fronteiras e deportações, entre outras prioridades do novo governo.

O principal assessor de Trump, Stephen Miller, apresentou aos senadores do Partido Republicano as medidas de segurança de fronteiras e aplicação de leis de imigração que provavelmente serão implementadas com maior rapidez.

— Haverá um número substancial — disse o senador John Hoeven, republicano da Dakota do Norte.

Aliados do presidente eleito estão preparando uma pilha de ordens executivas que Trump poderá assinar rapidamente, abrangendo uma ampla gama de tópicos — desde o fortalecimento da fronteira entre os EUA e o México, tarifas alfandegárias, políticas de gênero nas escolas, entre outras promessas de campanha para o primeiro dia (confira abaixo os principais temas).

Imigração

Donald Trump, que chama de "invasão" a entrada de estrangeiros sem visto no território americano, promete uma deportação em massa.

O senador James Lankford, republicano de Oklahoma, que liderou negociações sobre segurança de fronteiras e imigração no último Congresso, disse que "essa é a fruta mais fácil de colher":

— Pessoas que cruzaram recentemente, pessoas que estavam legalmente e cometeram outros crimes, pessoas que o tribunal ordenou que fossem removidas, isso dá bem mais de um milhão de pessoas.

Para colocar em prática a medida, Trump planeja declarar estado de emergência nacional assim que tomar posse e mobilizar o exército.

Com os decretos, os agentes federais de imigração teriam mais liberdade para prender pessoas sem antecedentes criminais.

Além disso, Trump prometeu acabar com a cidadania automática para aqueles nascidos nos EUA de pais que vivem ilegalmente no país.

— Temos que acabar com isso. É ridículo — disse Trump ao Meet the Press da rede de televisão NBC em dezembro.

Tarifas alfandegárias

"Em 20 de janeiro assinarei todos os documentos necessários para cobrar do México e do Canadá uma tarifa de 25% sobre TODOS os produtos que entrarem nos Estados Unidos e suas ridículas fronteiras abertas", escreveu no fim de novembro em sua rede Truth Social.

Outro país na mira é a China, a quem ele ameaçou aumentar em 10% as tarifas.

Perdão aos invasores do Capitólio

Em janeiro de 2021, uma multidão de apoiadores de Donald Trump invadiu o Capitólio para tentar impedir a certificação da vitória de Joe Biden. Muitos foram detidos, processados e condenados.

Em dezembro, Trump prometeu perdoar a todos na "primeira hora" do novo mandato. A fala foi proferida em uma entrevista divulgada pela Revista Time no dia 12 de dezembro, na edição que nomeou o político como pessoa do ano de 2024.

Perguntado se incluiria aqueles que cometeram atos violentos, Trump diz que analisará caso a caso, para ver "se alguns realmente estavam fora de controle", mas afirma que "uma grande maioria deles não deveria estar na prisão" e que "eles sofreram muito".

Energia

Integrantes de sua equipe de transição estão recomendando mudanças radicais para cortar o suporte a veículos elétricos e estações de recarga e fortalecer medidas que bloqueiam a importação de carros, componentes e materiais de bateria da China.

Os decretos de Trump provavelmente também tentarão reverter as regulamentações climáticas de Biden.

Ofensiva contra transgêneros

No fim de dezembro, Donald Trump prometeu "deter a loucura transgênero".

Além disso, disse que excluirá os transgêneros do exército e das escolas de educação primária e secundária.

Leia Mais O que está por trás das falas de Trump sobre anexar o Canadá, a Groenlândia e o Canal do Panamá

Escritório no Capitólio

Durante a campanha eleitoral, Donald Trump chegou a cogitar ter uma "pequena mesa" no Capitólio no dia da posse, onde ele assinaria rapidamente suas ordens executivas.