Huthis do Iêmen acusam EUA de classificá-los como 'organização terrorista' por apoio a palestinos

Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqai, a medida é "um pretexto para impor sanções desumanas contra o povo iemenita", afirmou ele, criticando a decisão "injustificada e sem fundamento" de Washington.

Os rebeldes huthis controlam a capital do Iêmen, Sanaa, bem como grandes áreas do país e, desde o início da guerra em Gaza em outubro de 2023, o grupo lançou dezenas de mísseis e drones contra Israel.

Desde novembro de 2023, os huthis têm realizado ataques contra navios que consideram estar ligados a Israel na costa do Mar Vermelho, alegando agir em solidariedade aos palestinos no contexto da guerra na Faixa de Gaza.

Com estes ataques, o grupo rebelde, que faz parte do "eixo de resistência" do Irã, interrompeu o tráfego no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, uma área crucial para o comércio mundial.