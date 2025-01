Homem é condenado na França por ataque que tinha Charlie Hebdo como alvo

Zaheer Mahmood, 29, foi condenado por tentativa de homicídio e conspiração terrorista, por ter ferido gravemente duas pessoas com um facão em Paris, acreditando que estava atacando jornalistas da revista.

A presidente do tribunal, Caroline Jadis-Pomeau, também notificou Mahmood sobre uma proibição definitiva de entrada no território francês e seu registro no arquivo de autores de crimes terroristas.