Hibatullah Akhundzada, o misterioso e severo líder do Talibã

Recluso em seu bastião no sul do Afeganistão, o misterioso líder supremo dos talibãs, Hibatullah Akhundzada, comanda um movimento que aplica rigorosamente a lei islâmica desde que voltou ao poder em 2021.

"Irmãos, é nossa responsabilidade servir à religião; a aplicação da sharia é nossa responsabilidade até a morte", declarou o emir em agosto de 2024, ao completar três anos à frente do país.

Akhundzada foi nomeado líder do movimento em maio de 2016, poucos dias após um ataque de drone dos Estados Unidos matar Mansur, de quem era braço direito. Desde então, fez poucas aparições públicas.

Sua idade exata é incerta; de acordo com diferentes fontes, ele teria cerca de 60 ou 70 anos. Ele publica mensagens em ocasiões religiosas e governa por meio de decretos a partir de Kandahar, sua terra natal, considerada o berço dos talibãs e núcleo da etnia pashtun no Afeganistão.

Os talibãs afirmam que sua primeira aparição oficial após o nomeação ocorreu em outubro de 2021, em uma escola corânica. Nos últimos anos, ele realizou algumas viagens para desmentir rumores de que estaria morto ou escondido no Paquistão.

Há apenas uma foto conhecida de Akhundzada, divulgada pelo movimento: ele aparece de frente, usando um turbante e com uma longa barba grisalha.

Filho de um teólogo, esse estudioso, laureado com o título de "xeque al-hadith" - reservado aos maiores especialistas nos ensinamentos do profeta Maomé -, possuía grande influência no sistema judicial talibã.