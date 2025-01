Helicóptero militar que colidiu com avião voava alto demais, diz Donald Trump

Buscas foram realizadas ao longo da quinta-feira no Rio Potomac. Andrew Harnik / Getty Images via AFP

O helicóptero militar que colidiu com um avião na noite de quarta-feira (29) em Washington D.C. estava voando alto demais no momento do acidente, foi o que disse o presidente dos Estados Unidos Donald Trump em uma publicação na rede Truth Social nesta sexta-feira (31).

De acordo com o republicano, o helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk do exército dos EUA estava "muito além" do limite da altitude que deveria estar naquele momento.

"O helicóptero Blackhawk estava voando muito alto, muito alto. Estava muito acima do limite de 200 pés. Isso não é muito complicado de entender, é?", escreveu Trump.

Um relatório preliminar das investigações deve ficar pronto em 30 dias, conforme informou a National Transportation Safety Board (NTSB), agência norte-americana responsável por investigar acidentes aéreos no país, na quinta-feira.

Neste período, a agência irá analisar as caixas-pretas do avião CRJ700, da American Airlines, encontradas na quinta-feira pelas equipes de regaste.

Acidente nos EUA

Por volta de 21h de quarta (pelo horário local), um avião comercial da American Airlines colidiu com um helicóptero do exército sobre o Rio Potomac. O curso d'água divide as cidades de Washington D.C. e Arlington, no Estado da Virgínia, onde fica o Aeroporto Nacional Ronald Reagan.

O avião Bombardier CRJ700 fazia uma viagem de 1,8 mil quilômetros entre Wichita, no Estado do Kansas, e a capital americana. Já o helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk havia decolado de Fort Belvoir, na Virgínia.

A colisão ocorreu no ar e ambas as aeronaves caíram no Rio Potomac.

Áudios obtidos pelo LiveATC.net, site especializado em gravações de voo, e divulgados pela Agência Reuters, indicam que o helicóptero foi alertado pela torre de controle do aeroporto sobre a presença da outra aeronave minutos antes da colisão. Os momentos subsequentes são de conversas entre os controladores de voo.

— Bateu, bateu, bateu! Isso é um alerta três — expressou um dos agentes.