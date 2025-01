Hamas liberta quatro soldados israelenses mantidas em Gaza

As quatro soldados foram primeiramente entregues à Cruz Vermelha, que as transferiu para o Exército israelense.

As quatro jovens, vestidas com uniformes militares, acenaram sorridentes para a multidão.

Entre esta lista de detentos está Mohammed Tous, membro de 69 anos do Fatah e o palestino preso ininterruptamente por mais tempo, há quase 40 anos, de acordo com o Clube dos Prisioneiros Palestinos, ONG de defesa dos detentos.

O Exército israelense disse neste sábado estar muito preocupado com a situação das duas últimas crianças reféns, de uma família de origem argentina, que permanecem em Gaza. Elas são Shiri Bibas e seus filhos, Kfir e Ariel Bibas, de 2 e 5 anos, que foram sequestrados com a mãe no dia do ataque.