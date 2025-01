'Há pressão das ruas' para devolução de obras saqueadas da África durante a colonização, diz Unesco

"Há pressão das ruas" para devolver as obras saqueadas durante a colonização da África, disse Ernesto Ottone, vice-diretor-geral de cultura da Unesco, nesta segunda-feira (27).

A organização da ONU realiza uma conferência nesta segunda-feira em Adis Abeba, capital da Etiópia, sobre a devolução e restituição de bens culturais africanos, reunindo os 54 Estados do continente.

Sobre a restituição das obras saqueadas, "há cinco ou seis anos vemos que há uma pressão das ruas" na África, disse Ottone, ex-ministro da Cultura do Chile, em entrevista à AFP.

"Quando falamos com as novas gerações que frequentam museus na Europa, elas têm uma visão crítica do que estão vendo", acrescentou o responsável, que acredita que há uma "conscientização" e uma "mudança de atitude".