Guitarra famosa de Jeff Beck é leiloada por mais de 1 milhão de libras

O instrumento aparece na capa do álbum solo "Blow by Blow" (1975) e foi usado em diversos shows por Beck, que faleceu no início de 2023.

O músico ganhou fama após se juntar à banda de rock The Yardbirds em 1965, onde atuou ao lado de Jimmy Page (Led Zeppelin). A dupla forjou sua lenda com os álbuns e músicas "Shapes of Things" e "Over Under Sideways Down".