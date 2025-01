Guerra com Israel atrasa desenvolvimento em Gaza em 60 anos, afirma diretor da ONU

A guerra entre Israel e Hamas atrasou o desenvolvimento de Gaza em 60 anos, e será difícil encontrar as dezenas de bilhões de dólares necessários para reconstruí-la, disse o chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP, na sigla em inglês) em entrevista à AFP.

Cerca de dois terços de todos os edifícios no estreito território palestino estão destruídos ou danificados pelos intensos bombardeios do Exército israelense, e a remoção de cerca de 42 milhões de toneladas de escombros será um trabalho perigoso e complexo, advertiu Achim Steiner, entrevistado à margem do Fórum Econômico de Davos, realizado até sexta-feira na Suíça.