Guatemala desmantela rede de tráfico de migrantes para os EUA

As autoridades da Guatemala desarticularam, nesta quarta-feira (22), uma rede de tráfico de pessoas para os Estados Unidos e capturaram quatro guatemaltecos, inclusive a líder da quadrilha, informou o Ministério Público.

"As diligências permitiram a apreensão de quatro pessoas vinculadas a uma estrutura dedicada ao fenômeno criminoso do traslado ilegal de pessoas para os Estados Unidos", disse a jornalistas um porta-voz do Ministério Público, Moisés Ortiz.