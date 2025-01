Greve nacional causa grandes perturbações nos transportes da Bélgica

Uma greve nacional contra os planos de reforma do sistema previdenciário interrompeu severamente o tráfego aéreo e ferroviário na Bélgica nesta segunda-feira (13), e também afetou diversas escolas na metade norte do país.

Enquanto isso, o aeroporto de Charleroi, no sul, cancelou todas as decolagens do meio-dia de segunda-feira até "o final do dia", citando uma "escassez significativa inesperada" de agentes de segurança.