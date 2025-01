Grande criminoso procurado na Venezuela é morto

Agentes policiais abateram, nesta quarta-feira (22), um dos criminosos mais procurados da Venezuela, acusado de controlar grandes áreas de Petare, uma das maiores favelas do país, informou o ministro do Interior, Diosdado Cabello.

Durante anos considerado um dos países com a maior taxa de homicídios da região, a cena do crime na Venezuela se transformou, de acordo com especialistas, com a extorsão se tornando um dos crimes mais comuns.