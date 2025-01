Google Maps mudará nos EUA nome do Golfo do México para Golfo da América

O Google Maps anunciou que mudará nos Estados Unidos o nome do Golfo do México para Golfo da América e o de Denali, o pico mais alto da América do Norte, para Monte McKinley, em conformidade com decretos do presidente Donald Trump.

"Temos uma prática de longa data de aplicar mudanças de nome quando elas são atualizadas em fontes oficiais do governo", informou na segunda-feira (27) um porta-voz da gigante de buscas e tecnologia.

Segundo o Google, as alterações estão alinhadas com sua política de seguir as designações geográficas oficiais do governo dos Estados Unidos através do Sistema de Informações de Nomes Geográficos (GNIS) e entrarão em vigor assim que o GNIS for atualizado.

Trump assinou decretos que alteram os nomes de Denali, no Alasca, e do Golfo do México pouco após sua posse presidencial em 20 de janeiro.

A primeira ordem reverte a decisão de 2015 do então presidente Barack Obama, que reconheceu oficialmente Denali, o nome usado pelos nativos do Alasca por séculos para se referir à montanha mais alta da América do Norte.

A segunda renomeia o Golfo do México como "Golfo da América", alegando sua importância para a produção de petróleo, pesca e turismo nos Estados Unidos.

A Guarda Costeira dos EUA adotou imediatamente o novo nome em um comunicado, e o governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, também o utilizou.

O Google esclareceu que os usuários fora dos Estados Unidos verão tanto os nomes anteriores quanto os novos, como já ocorre com locais em disputa.

As medidas geraram críticas de grupos indígenas no Alasca, que há muito defendem a manutenção do nome Denali, e provocaram preocupações diplomáticas com o México.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, reagiu afirmando que os Estados Unidos deveriam se chamar "América Mexicana", diante de um mapa-mundi do século XVII, onde a região da América do Norte aparece com esse nome.