Gangue criminosa chinesa 'vendia' mulheres para serem exploradas sexualmente na Espanha e nos EUA

A tríade, como são chamadas as gangues criminosas chinesas, chamada "Tian Xia She", era "uma rede particularmente violenta que não hesitava em usar armas de fogo e todo tipo de amas brancas" para ferir ou atacar "grupos rivais", indicou o comunicado.

Colaborando com pessoas estabelecidas em países asiáticos, a rede "aproveitava a situação de necessidade e vulnerabilidade" de mulheres jovens para enganá-las oferecendo "um futuro melhor" fora do país, quando na realidade buscavam "explorá-las no exercício da prostituição na Grécia, Espanha e EUA".

Na Espanha, as mulheres eram obrigadas a se prostituir nas cidades de Madri, Barcelona e Zaragoza "em condições análogas a escravidão", como estar disponíveis "durante as 24 horas do dia, 7 dias da semana" até "quitar a dívida contraída" com a organização por tê-las trazido a Europa, que podia ser de 10 mil até a 20 mil euros (valor entre 61,7 e 123,4 mil reais na cotação atual), explicou.