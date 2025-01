Gabinete de guerra de Israel aprova acordo com Hamas em Gaza após críticas da extrema direita

O gabinete de segurança de Israel aprovou nesta sexta-feira, 17, o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza. A votação era esperada para quinta-feira, 16, mas foi adiada em meio a disputas de última hora com o Hamas e divergências sobre o acordo entre partidos de extrema direita que fazem parte da coalizão do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu.

O documento ainda precisa ser aprovado por todos os membros do gabinete de Netanyahu antes de entrar em vigor. Essa segunda reunião deve ocorrer às 10h30, no horário de Brasília.

Apesar dos empecilhos de última hora, o gabinete do primeiro-ministro afirmou em uma declaração que o acordo poderia entrar em vigor no domingo, 19, como foi estabelecido pelos mediadores.

Na quinta-feira, 16. o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, ameaçou renunciar e remover seu partido do governo israelense se o gabinete aprovasse o cessar-fogo, dizendo que isso deixaria o Hamas no poder em Gaza. Apesar da ameaça, é improvável que isso atrapalhe o acordo de cessar-fogo. Legisladores da oposição prometeram apoiar Netanyahu para que um acordo de trégua seja alcançado.

O acordo de três fases - com base em uma estrutura estabelecida pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e endossada pelo Conselho de Segurança da ONU - deve começar com a libertação gradual de 33 reféns ao longo de um período de seis semanas, incluindo mulheres, crianças, idosos e civis feridos em troca de centenas de prisioneiros palestinos que estão nas prisões israelenses.

Durante esta primeira fase de 42 dias, as forças israelenses se retirariam dos centros populacionais de Gaza, os palestinos seriam autorizados a começar a retornar para suas casas no norte do enclave. Além disso, haveria um aumento na ajuda humanitária, com cerca de 600 caminhões entrando a cada dia no enclave.