França pede a dono da Louis Vuitton que participe do saneamento das contas públicas

O governo francês pediu, nesta quarta-feira (29), ao presidente do maior grupo de luxo mundial LVMH, Bernard Arnault, para participar no saneamento das contas públicas, depois de o homem mais rico da França ameaçar ir embora para os Estados Unidos.

"Entendo a raiva deles. Entendo que, na situação orçamentária em que nos encontramos, todos têm que participar do esforço", disse a porta-voz do governo, Sophie Primas, referindo-se a um aumento temporário do imposto corporativo.