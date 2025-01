França defende 'medidas de retaliação' se Trump impuser novas tarifas alfandegárias à UE

O ministro do Comércio da França, Laurent Saint-Martin, pediu nesta quinta-feira que a União Europeia prepare "medidas de retaliação" caso o presidente dos EUA, Donald Trump, cumpra sua ameaça de aumentar as tarifas sobre produtos europeus.

Quando os EUA aumentaram as tarifas sobre o aço e o alumínio europeus durante seu primeiro mandato (2017-2021), a UE respondeu com medidas de retaliação, aumentando as tarifas sobre produtos americanos, como as motocicletas Harley-Davidson.