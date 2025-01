França absolve ativista ecologista por colar cartaz em quadro de Monet

A Justiça francesa absolveu nesta terça-feira (21) uma ativista ambiental que colou um pôster no vidro que protege a pintura "Coquelicots", de Claude Monet, no Museu d'Orsay, em Paris, para denunciar a mudança climática.

Em 1º de junho de 2024, a mulher colou um cartaz vermelho "com cerca de 50 centímetros de comprimento" representando uma paisagem apocalíptica, antes de colocar a mão na parede ao lado da tela do pintor impressionista de uma cena campestre com papoulas.