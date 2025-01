Famoso caso criminal na Bélgica tem nova pista

Trata-se dos "assassinos de Brabante", que entre 1982 e 1985 mataram 28 pessoas e feriram 22 em assaltos armados a supermercados e pequenos negócios nesta província belga e no centro do país.

No entanto, as investigações nunca chegaram a uma conclusão definitiva e o caso foi arquivado, para frustração dos familiares das vítimas.

Em novembro de 1985, os irmãos - então com 7 e 10 anos - viram seis homens vestidos com roupas escuras fugindo em um carro após disparos e anotaram o número da placa em seu caderno.

O caderno com as anotações está nas mãos dos investigadores, mas a pista nunca foi aprofundada e as testemunhas nunca foram ouvidas.