'Falso Brad Pitt': quando a IA potencializa golpes amorosos

Depois de perder todas as suas economias para um "falso Brad Pitt" criado com inteligência artificial, uma francesa de 53 anos tenta encontrar os golpistas na Nigéria, um país onde esse tipo de fraude é comum.

Os criminosos enganaram a vítima, identificada como Anne pela emissora francesa TF1, fazendo-a acreditar que estava tendo um relacionamento virtual com a estrela de Hollywood de 61 anos, usando fotos geradas por inteligência artificial.

Segundo o relato de Anne ao TF1, alguém se passando pela mãe de Brad Pitt a contatou no Instagram depois que ela postou algumas fotos esquiando nas montanhas francesas.

A inteligência artificial deu a esses criminosos "uma nova ferramenta" que "apagará o grande avanço feito" no combate a esses crimes, disse o especialista em crimes cibernéticos Timothy Avele.

Em julho, a empresa americana Meta removeu 63.000 contas do Instagram vinculadas a golpes de extorsão sexual no país do oeste da África.