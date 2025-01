Exército russo anuncia novos avanços no nordeste da Ucrânia

A Rússia reivindicou nesta quarta-feira (21) a captura do vilarejo de Zapadne, na região nordeste de Kharkiv, um novo avanço na área do rio Oskil contra as tropas ucranianas.

"Unidades do agrupamento ocidental de tropas libertaram a aldeia de Zapadne na região de Kharkiv", disse o Ministério da Defesa russo, cujas forças estão avançando em várias partes dessa área e da frente oriental.

Em janeiro, as forças russas conseguiram estabelecer uma cabeça de ponte sobre o Oskil, um rio no leste da Ucrânia e uma barreira natural que separa as posições dos dois lados.

As tropas do Kremlin estão agora a poucos quilômetros de Kupiansk, uma cidade que tinha 25.000 habitantes antes do conflito e continua sendo a principal fortaleza ucraniana nessa área.

As forças de Kiev também estão lutando no leste, em torno de Pokrovsk, uma cidade importante para a logística militar e o setor de carvão.

O Exército russo está agora a apenas alguns quilômetros de Pokrovsk e também está avançando para o oeste, em direção à região vizinha de Dnipropetrovsk e sua capital, Dnipro.

Se as forças russas entrarem nessa região, será a primeira vez desde o início da ofensiva na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

Donald Trump, que na segunda-feira tomou posse para seu segundo mandato como presidente dos EUA, disse que queria um fim rápido para o conflito, sem explicar como.