Europa deve se armar se quiser sobreviver, alerta primeiro-ministro polonês

"Sofremos muito [com a guerra] na Europa, e talvez seja por isso que entendemos tão bem que, para evitar que nossa história se repita, devemos estar armados, devemos ser fortes e devemos ser determinados", disse o líder polonês.

A invasão da Ucrânia pela Rússia, que começou em fevereiro de 2022, fez com que os países da Otan, especialmente os do flanco oriental, considerassem um aumento substancial nos gastos com defesa.