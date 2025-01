Donald Trump proíbe que Fed desenvolva moeda digital

O governo do ex-presidente Joe Biden era favorável à ideia, considerando que oferecia vantagens e oportunidades. Apesar disso, identificava riscos.

Os diretores do Fed, por sua vez, nunca esconderam seu ceticismo.

Em março passado, o presidente do banco central, Jerome Powell, insistiu em que o Fed ainda estava "muito longe" de um CBDC, um dólar digital do banco central.

A moeda chegou ao mercado com valor de 7 dólares (cerca de R$ 42) e alcançou US$ 34,72 (R$ 210), com um valor de mercado total de 6,94 bilhões de dólares (R$ 41,2 bilhões) às 18h25 desta quinta-feira, horário de Brasília.