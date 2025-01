Dólar cai após reportagem indicar que Trump não imporá tarifas no primeiro dia

O dólar caiu acentuadamente nesta segunda-feira (20), pressionado por uma reportagem do Wall Street Journal de que Donald Trump não imporá novas tarifas em seu primeiro dia no cargo.

Às 11h45 GMT (08h45 em Brasília), a moeda americana caía 1,12% em relação ao euro, a US$ 1,0388 por euro, e 0,92% em relação à libra, a US$ 1,2282. Essa queda acentuada ocorreu após a publicação do artigo.