Dois aviões militares dos EUA com deportados chegam à Guatemala

Dois aviões militares dos Estados Unidos com dezenas de guatemaltecos expulsos chegaram nesta sexta-feira (24) à Guatemala, após o governo de Donald Trump anunciar o início de uma grande operação de deportação de migrantes, informaram as autoridades.

Trump prometeu agir contra a imigração ilegal durante sua campanha e, depois de assumir a presidência no início da semana, declarou estado de emergência nacional na fronteira com o México e assinou uma série de decretos migratórios.

Uma deportação em massa preocupa os governos da América Central. As remessas enviadas pelos migrantes representam cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) em Honduras, El Salvador, Nicarágua e Guatemala, segundo os bancos centrais.

O tema da migração, assim como a ameaça de Trump de retomar o controle do canal do Panamá, está no centro da visita à América Central que o secretário de Estado Marco Rubio inicia no final da próxima semana, sua primeira viagem ao exterior como chefe da diplomacia dos Estados Unidos.