Disparos de Exército israelense no sul do Líbano deixam 11 mortos, informa Ministério da Saúde

O Exército israelense abriu fogo, neste domingo (26), contra habitantes do sul do Líbano que tentavam voltar para suas aldeias em grupos de centenas de pessoas, deixando um total de 11 mortos e 83 feridos, indicou um novo comunicado do Ministério da Saúde do Líbano.

Segundo o ministério, "os ataques do inimigo israelense contra cidadãos que tentavam retornar a suas aldeias que seguem sob ocupação, deixaram 11 mortos, incluindo um soldado do Exército libanês e duas mulheres, e 83 feridos".

A ONU declarou neste domingo que as condições para o retorno ao Líbano de moradores de localidades que fazem fronteira com Israel "ainda não foram atendidas" visto que o Exército israelense continua posicionado no setor, apesar do término do prazo acordado para sua retirada.