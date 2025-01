Dezenove presos na Turquia por incêndio mortal em hotel na montanha

Dezenove pessoas foram presas na Turquia como parte de uma investigação criminal sobre um incêndio em um hotel de luxo em uma estação de esqui que matou 78 pessoas na semana passada, informou a agência estatal Anadolu nesta segunda-feira (27).

O incêndio do Grand Kartal ocorreu na última terça-feira na estação de esqui de Kartalkaya, no centro do país. A imprensa revelou que o prédio de 12 andares não tinha sistemas de alerta e segurança suficientes.

A investigação tem como alvo funcionários do hotel, serviços de emergência e a administração de Bolu, a capital provincial da qual a estação de esqui depende.

Entre os detidos estão o vice-prefeito de Bolu, o chefe-adjunto do corpo de bombeiros e o diretor de um estabelecimento do mesmo dono do hotel que foi danificado, segundo a Anadolu.

Na semana passada, o dono do hotel de luxo, seu genro, o chef do hotel e o eletricista foram presos.

Sobreviventes e especialistas denunciaram a ausência de sistema de alarme, detectores de fumaça, sprinklers automáticos, escadas seguras e meios de acesso para bombeiros no hotel.

De acordo com o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, 238 hóspedes, a maioria famílias com crianças, estavam no hotel quando o incêndio começou no meio da noite durante as férias escolares de inverno.