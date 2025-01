Desemprego urbano na Colômbia cai para 9% em dezembro

O desemprego urbano na Colômbia caiu para 9% em dezembro de 2024, em comparação com 10,2% registrado no mesmo mês do ano anterior, informou nesta sexta-feira (31) a autoridade estatística.

O índice de desocupação urbana, referência para a Colômbia, é medido nas 13 principais cidades e suas áreas metropolitanas.

Os setores com maior crescimento no número de empregos foram hospedagem e serviços de alimentação, as atividades imobiliárias e a manutenção de veículos, segundo afirmou em uma apresentação virtual Piedad Urdinola, diretora do Departamento Administrativo Nacional de Estatística (Dane).

A nível nacional, o desemprego foi de 9,1%, uma queda em comparação com os 10% do mesmo período de 2023.

Isso significa que entre esses meses, mais de 172.000 pessoas conseguiram emprego, de acordo com o Dane.

Atualmente, pelo menos 2,3 milhões de colombianos em idade de trabalho estão desocupados.

No entanto, Urdinola celebrou que, pela primeira vez, os níveis de desemprego são semelhantes aos de 2016 e 2017, antes da pandemia.

No final do ano passado, o governo do presidente de esquerda Gustavo Petro anunciou um aumento de 9,54% no salário mínimo, o que equivale a cerca de 320 dólares (R$ 1.888).

Pelo menos 45% dos ocupados na Colômbia recebem mensalmente esse valor por seu trabalho.

O país, com 50 milhões de habitantes, registrou uma inflação de 5,2% em 2024.