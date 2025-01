Deputado português é acusado de roubar malas em aeroportos

De acordo com vários veículos de comunicação, a polícia o interrogou na terça-feira no aeroporto de Lisboa e supostamente o acusou de roubo de bagagem, com algumas das malas desaparecidas supostamente encontradas em sua residência.

"Como presidente do partido e perante estas circunstâncias (...), não posso permitir que ele permaneça no grupo parlamentar", disse o presidente do Chega, André Ventura, na quinta-feira, após reunião com Arruda.