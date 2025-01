DeepSeek, o 'ChatGPT chinês' que sacode as bolsas e o Vale do Silício

O DeepSeek, modelo chinês de inteligência artificial (IA) que, de forma surpreendente, alcançou o primeiro lugar dos aplicativos mais baixados para celulares, está sacudindo as bolsas e o Vale do Silício, graças a um rendimento muito parecido ao de seus concorrentes americanos.

Este "chatbot" está abrindo espaço na indústria da alta tecnologia, em meio a gigantes americanos como Nvidia e Meta, que investiram quantias gigantescas para dominar o setor no auge da inteligência artificial.

O DeepSeek foi criado por uma "start-up" com sede em Hangzhou, no leste da China, uma cidade conhecida pela alta concentração de empresas de tecnologia.

Disponível como aplicativo para celulares ou para computadores, tem muitas funcionalidades similares às de suas concorrentes ocidentais: escrever letras de músicas, ajudar com situações do cotidiano, como propor uma receita com o que se tem na geladeira.