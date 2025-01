Declaração controversa sobre a 'submersão' migratória coloca orçamentos franceses em risco

Os comentários do primeiro-ministro francês, François Bayrou, sobre a suposta "submersão" migratória colocaram em risco a negociação dos orçamentos da França com os socialistas, que lhe pediram nesta quarta-feira (29) que se retrate.

"É do interesse do país que o primeiro-ministro retire essas palavras desnecessariamente ofensivas", disse o deputado socialista Philippe Brun, horas depois de seu partido cancelar uma reunião com o governo para negociar o orçamento.