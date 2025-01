Cuba nega presença de membros da guerrilha colombiana do ELN em seu território

O governo de Cuba negou "categoricamente", nesta sexta-feira (24), a presença de membros da guerrilha colombiana do Exército de Libertação Nacional (ELN) em seu território.

"Confirmo categoricamente que em Cuba não se encontra nenhum membro do Exército de Libertação Nacional da Colômbia (ELN), nem de seu Comando Central", disse na rede social X Eugenio Martínez, diretor da chancelaria cubana para a América Latina e o Caribe.

Cuba tenta rebater os argumentos que levaram a primeira administração de Trump (2017-2021) a incluí-la na lista de patrocinadores do terrorismo.

Em 14 de janeiro, poucos dias antes de deixar o cargo, Biden afirmou que seu governo não havia encontrado "informações que sustentassem a designação de Cuba como um patrocinador estatal do terrorismo".

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, escreveu nesta sexta-feira em sua conta no X que "entre as manobras mais cínicas e perversas dos inimigos do povo cubano estão os falsos pretextos que constroem para acusar Cuba de práticas criminosas que jamais poderão provar".