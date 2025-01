Coreia do Sul: promotores indiciam presidente deposto por ter instituído lei marcial

O presidente destituído da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, foi indiciado por ter imposto lei marcial no país pouco antes de sofrer impeachment, informou a agência de notícias Yonhap neste domingo, 26.

A agência relatou que o Escritório Central de Promotores do Distrito de Seul indiciou Yoon por rebelião em conexão com seu decreto do dia 3 de dezembro, que mergulhou o país em uma enorme turbulência política. Outros meios de comunicação sul-coreanos também divulgaram relatos semelhantes. A reportagem procurou o gabinete do promotor, mas as ligações não obtiveram retorno.