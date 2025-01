Conselheiro diz que política tarifária de Trump será importante para redução de impostos

O conselheiro sênior para Comércio e Manufatura de Donald Trump, Peter Navarro, afirmou nesta sexta-feira, 31, que a política tarifária do republicano será uma "parte importante da discussão de redução de impostos" nos Estados Unidos. "O presidente Trump quer passar do mundo dos impostos para o mundo onde as tarifas pagarão por muita coisa", declarou em entrevista à CNBC.

Questionado sobre a possibilidade de aumento da inflação no país com as tarifas a parceiros comerciais norte-americanos, Navarro se limitou a dizer que com a nova política tarifária, "a economia ficará mais forte e a inflação será eliminada".

"Temos as menores tarifas do mundo e, como diz o presidente Trump, o mundo leva vantagem disso", enfatizou o conselheiro, ao mencionar que os acordos comerciais dos EUA com outras nações do mundo não são benéficos para o país.

"Essas tarifas a China e México serão capazes de parar a importação e o contrabando de fentanil, que mata os americanos. A discussão deveria ser sobre o contrabando de fentanil, e não sobre se ele Trump iria impor ou não as tarifas", acrescentou Navarro.