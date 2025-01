Congresso dos EUA aprova primeira lei anti-imigração desde a posse de Trump

De acordo com a nova legislação, as autoridades poderão deter qualquer migrante que tenha cometido "roubo, furto, roubo em lojas, agressão a um agente da lei ou qualquer crime que resulte em morte ou ferimentos corporais graves a outra pessoa".

"Essa lei não garantirá nem melhorará a segurança pública e, combinada com as políticas de aplicação míopes e caóticas do presidente, não oferece nenhuma solução política substancial com efeitos positivos mensuráveis", declarou Kelli Stump, presidente da Associação de Advogados de Imigração Americana (AILA), em comunicado.o